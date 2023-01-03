Волкер: У заяві лаврова про відмову від переговорів з Україною дуже багато смішного

Колишній посол США в НАТО та ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає смішною аргументацію очільника МЗС росії сергія лаврова щодо відмови від переговорів з Україною на основі «формули миру».

Про це дипломат сказав в інтерв’ю Еспресо.

«У заяві лаврова дуже багато смішного. По-перше, він припускає, що російська армія може вирішити проблему. Російська армія на межі провалу, їй справді важко. По-друге, це дежавю в його заявах, тому що це нагадує мені час, коли я був спеціальним представником Державного департаменту США з питань України», — зазначив дипломат.

Він нагадав, що в той час росія робила вигляд, що України не існує, і вони можуть вести переговори лише із Заходом, зі США, a Україна не є стороною жодних переговорів і не має легітимності чи представництва.

«Подібне вони знову говорять через заяви лаврова. Зараз вони хочуть вести переговори з Україною, країною, яку вони атакують, але вести переговори через інших, а цього просто не відбудеться», — переконаний Волкер.

Водночас він спрогнозував, що, зрештою, переговори можливі, але не зараз.

На думку Волкера, умови, які Україна висунула для переговорів, дуже справедливі: повинна бути основа майбутньої безпеки, основа енергетичної та продовольчої безпеки, має бути повне виведення російських військ, відповідальність за воєнні злочини.

«Усе це є обґрунтованими очікуваннями від України. Зараз росія не має наміру погоджувати їх. Протягом року війна триватиме, сили росіян мають бути розбиті, оскільки ми бачимо, що це посилить тиск на росію та змусить їх до реальних переговорів», — спрогнозував колишній спецпредставник США з питань України.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив 29 грудня, що росія відмовляється вести переговори з Україною на основі «формули миру», яку запропонував Президент Володимир Зеленський.

Очільник МЗС рф також вдавався до залякувань, заявивши, що стосовно «території росії усе вирішить російська армія».