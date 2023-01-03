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В Ірані заявили, що країна не є учасником російсько-української війни

Іран
Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані назвав «безпідставними звинуваченнями» заяви щодо підтримки Росії у її війні проти України 

Про це передає Xinhua.

«Іран не є учасником конфлікту в Україні, і безпідставні звинувачення на адресу Ірану не допоможуть вирішити проблему», — сказав він.

За його словами, офіційні особи Ірану та України обмінялися думками щодо звинувачень, і ніхто не зміг знайти доказів.

«Співпраця Ірану в оборонній сфері (з іншими країнами) базується на спільних інтересах і здійснюється відповідно до міжнародних законів і правил», — сказав Канаані, додавши, що оборонна співпраця між Іраном і Росією здійснювалася до 24 лютого 2022 року.

Він зауважив, що українській владі слід припинити висувати «безпідставні та брехливі звинувачення» на адресу Ірану, але розглянути відповідні шляхи вирішення кризи.

  • Після виступу Зеленського наприкінці грудня 2022 року в США Іран попередив, що «терпіння безпідставних звинувачень та непристойних заяв не безмежне». Адже у промові в конгресі США Зеленський заявив, що сотні смертоносних дронів, надісланих Іраном до Росії, стали загрозою для критичної інфраструктури України.
  • Згодом міністерство закордонних справ Ірану пригрозило Україні правовими наслідками через звинувачення на адаресу Тегерану в постачанні РФ безпілотників.
3 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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