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В Харьковской области обнаружено 25 камер пыток

Глава областной полиции заявил, что с 7 сентября в регионе было обнаружено более 900 тел мирных жителей, предположительно, убитых российскими военными

Следователи обнаружили 25 камер пыток в освобожденных районах Харьковской области, сообщил глава областной полиции Владимир Тимошко.

Тимошко назвал условия содержания гражданских лиц «бесчеловечными», заявив, что российские военные, предположительно, использовали электрошокеры и ломали людям пальцы.

По словам Тимошко, с 7 сентября было обнаружено 920 тел гражданских лиц, предположительно убитых российскими войсками, включая 25 детских тел. Из них были опознаны 656 тел.

Чиновник заявил, что с начала российского вторжения 24 февраля в Харьковской области было убито 1699 гражданских лиц, включая 74 детей. 2596 человек получили ранения.

3 января, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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