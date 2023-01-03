В Харьковской области обнаружено 25 камер пыток

Глава областной полиции заявил, что с 7 сентября в регионе было обнаружено более 900 тел мирных жителей, предположительно, убитых российскими военными
Следователи обнаружили 25 камер пыток в освобожденных районах Харьковской области, сообщил глава областной полиции Владимир Тимошко.
Тимошко назвал условия содержания гражданских лиц «бесчеловечными», заявив, что российские военные, предположительно, использовали электрошокеры и ломали людям пальцы.
По словам Тимошко, с 7 сентября было обнаружено 920 тел гражданских лиц, предположительно убитых российскими войсками, включая 25 детских тел. Из них были опознаны 656 тел.
Чиновник заявил, что с начала российского вторжения 24 февраля в Харьковской области было убито 1699 гражданских лиц, включая 74 детей. 2596 человек получили ранения.
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