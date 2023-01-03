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«Слава Україні»: Джоан Роулінг відреагувала на привітання українки з Новим роком

Джоан Роулінґ
Всесвітньо відома британська письменниця, авторка серії книжок про Гаррі Поттера Джоан Роулінг побажала всім українцям щасливого нового року

Відповідний допис вона залишила у Twitter.

Шанувальниця творчості Джоан Роулінг, зокрема її циклу романів про Гаррі Поттера поділилась у соцмережі фото своєї колекції книжок авторки, перекладених українською мовою. Вона подякувала письменниці за підтримку України.

«З Новим роком із України. Дякую за вашу підтримку», – підписала вона знімок.

Джоан Роулінг не залишила допис без уваги. Письменниця зробила репост та відповіла шанувальниці з України.

«Бажаю вам і всім вашим землякам-українцям набагато щасливішого нового року», — написала вона.

Письменниця додала хештег «Слава Україні».

Твіт авторки Гаррі Поттера зібрав понад 11 тис. вподобань.

Джоан Роулінг підтримує Україну у війні, яку веде Росія.

3 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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