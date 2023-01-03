«Слава Україні»: Джоан Роулінг відреагувала на привітання українки з Новим роком

Відповідний допис вона залишила у Twitter.
Шанувальниця творчості Джоан Роулінг, зокрема її циклу романів про Гаррі Поттера поділилась у соцмережі фото своєї колекції книжок авторки, перекладених українською мовою. Вона подякувала письменниці за підтримку України.
«З Новим роком із України. Дякую за вашу підтримку», – підписала вона знімок.
Джоан Роулінг не залишила допис без уваги. Письменниця зробила репост та відповіла шанувальниці з України.
«Бажаю вам і всім вашим землякам-українцям набагато щасливішого нового року», — написала вона.
Письменниця додала хештег «Слава Україні».
Твіт авторки Гаррі Поттера зібрав понад 11 тис. вподобань.
Джоан Роулінг підтримує Україну у війні, яку веде Росія.
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