«Слава Україні»: Джоан Роулінг відреагувала на привітання українки з Новим роком

Відповідний допис вона залишила у Twitter.

Шанувальниця творчості Джоан Роулінг, зокрема її циклу романів про Гаррі Поттера поділилась у соцмережі фото своєї колекції книжок авторки, перекладених українською мовою. Вона подякувала письменниці за підтримку України.

«З Новим роком із України. Дякую за вашу підтримку», – підписала вона знімок.

Джоан Роулінг не залишила допис без уваги. Письменниця зробила репост та відповіла шанувальниці з України.

«Бажаю вам і всім вашим землякам-українцям набагато щасливішого нового року», — написала вона.

Письменниця додала хештег «Слава Україні».

Твіт авторки Гаррі Поттера зібрав понад 11 тис. вподобань.

Джоан Роулінг підтримує Україну у війні, яку веде Росія.