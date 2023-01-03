Шістьох посадовців Укроборонпрому підозрюють у розтраті понад 5 млн грн при закупівлі товарів військового призначення

Про це поінформував Офіс генпрокурора.

Посадовців підозрюють у розтраті понад 5 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі неякісних товарів військового призначення.

За даними слідства, в березні 2022 року, під час активної фази збройної агресії РФ, посадовці закупили товари військового призначення на суму понад 5 млн грн.

«Службовці, зловживаючи своїм становищем, уклали договори з фізичними особами підприємцями про закупівлю обладнання військового призначення, на підставі яких були перераховані кошти у сумі 1,98 млн грн та 3,49 млн грн відповідно», – додають у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

Ці товари передали одній із військових частин Збройних Сил України для виконання бойових завдань.

Проте, за інформацією слідчих, товари не відповідали умовам договору щодо їхньої якості та були непридатні для фактичного використання. Факти невідповідності продукції технічним умовам та втрати активів держпідприємства встановили під час комплексу судових експертиз та завдяки іншим доказам, отриманих у підсумку проведення слідчих дій.

Посадовцям повідомили про підозру «в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах», а також «у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, які спричинили тяжкі наслідки».

Підозрюваним обирають запобіжні заходи, обвинувачення клопоче про тримання їх під вартою. Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки, оперативний супровід – СБУ.