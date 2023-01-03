Польща замовила для своєї армії додаткових 70 тисяч гвинтівок Grot

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з виробником на постачання ще майже 70 тис. гвинтівок Grot для польської армії

Про це інформує Укрінформ.

Блащак зазначив, що автоматичні гвинтівки Grot добре зарекомендували себе в бою. Також, за його словами, їх добре оцінюють військовослужбовці польської та української армій.

«Вони позитивно зарекомендували себе в бою. Це найважливіший тест, який пройшла гвинтівка Grot», — сказав Блащак.

Так польський збройовий завод «Лучник» у Радомі до кінця 2026 року виготовить для армії Польщі близько 70 тис. гвинтівок Grot. З урахуванням попередніх угод, для потреб польських збройних сил загалом закупили майже 100 тис. автоматичних гвинтівок цього типу.

Також Блащак повідомив, що в Польщі планують збільшити чисельність армії до 300 тис. військовослужбовців (наразі вона становить близько 164 тис.). З урахуванням цього в наступні тижні Польща підпише ще декілька угод на купівлю автоматичних гвинтівок Grot.

Міністр нацоборони Польщі зазначив, що армія країни посилює оборонні спроможності. Це робиться для того, щоби «відлякати агресора». Блащак наголосив, що Польща хоче миру, але для цього їй необхідно «готуватися до війни».

Він додав, що гвинтівок типу Grot повинно бути в країні дуже багато, зокрема на складах. Він аргументував це прикладом повномасштабної війни та тим, як у Києві та інших українських містах цивільним видавали автомати, щоб захиститися від ворожої армії. На такий випадок, вважає міністр, Польща теж повинна мати відповідні запаси автоматичної зброї.