Немецкие ПТРК Wiesel 1 ATM перевооружаются на израильский Spike

Wiesel – немецкая гусеничная лёгкая авиадесантируемая боевая машина для воздушно-десантных частей. В 1989-1993 гг. было построено 343 Wiesel 1, далее 179 удлинённых Wiesel 2. Назначение – служить платформами для несения различного вооружения и оборудования, в этом смысле они напоминают британские Universal Carrier (Bren Carrier) и Loyd Carrier времён Второй Мировой войны.

Основные варианты Wiesel 1 – это ПТРК Wiesel 1 ATM TOW и машина огневой поддержки Wiesel 1 MK20 с 20-мм автоматическим орудием Rheinmetall MK 20 Rh202. Сейчас начат процесс замены ПТРК TOW на Wiesel 1 ATM на Spike. В Германии данный ПТРК носит название MELLS (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkflugkörper-System), т.е. Многоцелевой лёгкий ракетный комплекс. В середине декабря 2022 г. были проведены первые стрельбы нового ПТРК с Wiesel 1.