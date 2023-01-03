Как лечить посттравматическое стрессовое расстройство?

Было показано, что как лекарства, так и психологические методы лечения эффективны при лечении посттравматического стрессового расстройства.

При лечении посттравматического стрессового расстройства антидепрессанты помогают облегчить многие симптомы заболевания. Антидепрессанты следует использовать при лечении посттравматического стрессового расстройства, особенно когда оно наблюдается вместе с депрессией. Психотерапия направлена на замену ошибочных мыслей, вызывающих продолжение симптомов у человека, на здоровые мысли. Кроме того, он направлен на уменьшение страха, испытываемого в этих ситуациях, путем обеспечения того, чтобы он проходил через ситуации, которых он избегает из-за страха. Посттравматическое стрессовое расстройство может негативно повлиять на всю жизнь человека, его работу, отношения, здоровье и удовольствие от повседневной деятельности. Вы можете пройти лечение психических заболеваний в Киеве.

Как исправить прошлые травмы?

Выслушивание воспоминаний людей, переживших тяжелую травму в прошлом, подробное рассказывание о событии и эмоциональная разрядка эффективны для исправления прошлых травм. Пациентов можно загипнотизировать для расслабления и уменьшения беспокойства, и есть доказательства того, что прошлые травмы можно переработать с помощью EMDR (десенсибилизация быстрым движением глаз). Клиника mc-spasenie.kiev.ua поможет вам вылечится.

Что можно сделать, чтобы проблема не вызвала травму?

Прежде всего, человек должен принять свои реакции как норму. Он должен помнить, что событие развивалось вне контроля человека и что к таким ситуациям нельзя быть готовым, что бы он ни делал. Человек должен дать себе время отдохнуть. Физические упражнения — один из лучших способов уменьшить стресс. Необходимо держаться подальше от ситуаций, приносящих кратковременное облегчение, таких как алкоголь или наркотики, но затем усугубляющих последствия травмы. Если у человека нет органической инвалидности, он должен как можно скорее вернуться на работу. Человек должен получить много информации. Он должен позволить себе пережить свое горе и не пытаться казаться сильным. Он не должен терять связь с теми, кто его понимает и поддерживает. Ему следует обратиться за поддержкой к своему окружению или, при необходимости, к профессиональному специалисту и поделиться своими бедами.