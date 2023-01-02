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У новорічну ніч ЗСУ знищили в Макіївці 400 окупантів

У новорічну ніч Сили оборони України нанесли удар по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області, внаслідок якого загинуло 400 та поранено 300 окупантів —  Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram

У СтратКомі повідомили, що завдяки точному удару у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що російські солдати дислокувалися у будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

 

Будівля ПТУ №19 у Макіївці до і після знищення окупантів

ФОТО З TELEGRAM ВЧК-ОГПУ

СтратКом також опублікував відео з місця події. На ньому видно, що приміщення, в якому знаходилися мобілізовані росіяни, повністю зруйнована.

Великі втрати окупантів у Макіївці фактично підтвердили російські пропагандисти.

2 января, 2023 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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