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Ситуація в енергосистемі контрольована попри атаку росіян вночі – Укренерго

Попри пошкодження, спричинені російською атакою на енергетичну інфраструктуру у ніч на 2 січня, ситуація в енергосистемі повністю контрольована.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Внаслідок атаки є пошкодження, зазначив оператор. Водночас на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована.

В областях ввечері застосовують планові відключення для попередження виникнення додаткових аварій. Це необхідно через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога. До областей доведені ліміти споживання на вечірній період.

Внаслідок нічної атаки ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві, у зв’язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.

2 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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