Росіян чекає розгром в разі повторення наступу на Київ

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо»

«З точки зору військового здорового глузду навіть вторгнення 24 лютого виглядало авантюрою. Тим паче зараз виглядатиме цілковитим безглуздям повторний наступ з території Білорусі у напрямку Києва. Навіть, якщо зараз вони зможуть разом сформувати ударне угруповання, воно буде знищене, як і минулого разу”, — пояснив Саламаха.

Експерт наголосив, що дії росіян передбачити, оскільки вони завжди діють нелогічно

«Росіяни разом з білорусами можуть створити угруповання військ чисельністю від 50 до 80 тис. чоловік. І навіть спробувати наступати на Північ України. Проте їх чекає розгром. Це авантюра. Однак передбачити їхні нелогічні дії поки неможливо», — додав він.