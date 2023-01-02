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Росіян чекає розгром в разі повторення наступу на Київ

Буча
Військовий експерт Микола Саламаха переконаний, що російсько-білоруські війська будуть знищені в разі повторного наступу на територію України

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо»

«З точки зору військового здорового глузду навіть вторгнення 24 лютого виглядало авантюрою. Тим паче зараз виглядатиме цілковитим безглуздям повторний наступ з території Білорусі у напрямку Києва. Навіть, якщо зараз вони зможуть разом сформувати ударне угруповання, воно буде знищене, як і минулого разу”, — пояснив Саламаха.

Експерт наголосив, що дії росіян передбачити, оскільки вони завжди діють нелогічно

«Росіяни разом з білорусами можуть створити угруповання військ чисельністю від 50 до 80 тис. чоловік. І навіть спробувати наступати на Північ України. Проте їх чекає розгром. Це авантюра. Однак передбачити їхні нелогічні дії поки неможливо», — додав він.

2 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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