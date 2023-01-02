Росія атакувала столицю та шість областей України: працювала ППО, є пошкодження енергооб’єктів

Інформацію про збиття над Києвом 22 повітряних цілей підтвердили у КМВА.

Київ та область

«Нічна повітряна атака на Київ. За час повітряної тривоги над столицею було збито 22 повітряні цілі», — йдеться в повідомленні.

Більш детально про атаку розповів мер Києва Віталій Кличко. За його словами, в результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

У місті — аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об’єкти теплопостачання. Водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі.

Також уламками в Деснянському районі пошкоджено балкони та шибки в багатоповерхівці. Займання немає, проте

є потерпілий. 19-річний молодий чоловік отримав різану рану стопи (наступив по необережності на уламки скла). Його направлено до травмпункту. Таку інформацію підтверджує і Кличко.

Своєю чергою очільник Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що Київська область другу ніч поспіль відбиває атаки дронів – черговий акт тероризму від РФ.

Внаслідок ударів в регіоні пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. Попередньо постраждалих немає. Усі служби на місцях працюють над ліквідацією наслідків масованої атаки.

Вночі він писав, що росіяни запустили декілька хвиль дронів-шахедів і цілились в об’єкти критичної інфраструктури.

Миколаївщина і Черкащина

У телеграмі спікер ОК «Південь» Владислав Назаров пише про вісім збитих «шахедів».

«Під час нічної дронової атаки, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 6 «Shahed-136″ і ще 1 – підрозділом Нацгвардії. Також, в зоні нашої відповідальності, в районі Умані, силами протиповітряної оборони знищений ще 1 аналогічний дрон-вбивця», — інформує Назаров.

Полтавщина

Також про роботу ППО повідомляв і очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Дніпропетровщина та Запоріжжя

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, перша ніч нового року була напруженою. Росіяни атакували область ракетами, дронами-камікадзе та важкою артилерією.

«Наші оборонці неба з повітряного командування «Схід» не дали ворогу шансів. Знищили усі чотири повітряні цілі противника. Відмінусували ракету Х-59МК2 та три дрони-камікадзе, які йшли руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру», — написав він у телеграмі.

«Шахеди» збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету — на підході до Дніпра. Так, у Кам’янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство. Сталося займання. Пожежу вогнеборці уже загасили.

До цього Повітряне командування «Схід» заявило, що над Дніпропетровською та Запорізькою областями ППО збила дев’ять іранських дронів та ракету.

«Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних БПЛА типу «Шахед» та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро. Ще 3 «Шахеди» збито протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням «Схід», — передає пресслужба ПК «Схід».

Ще три іранські дрони збила протиповітряна оборона Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням «Схід».