Прокремлёвские каналы сообщили о гибели «сотен» мобилизованных в результате удара ВСУ в новогоднюю ночь

В результате удара украинской армии по казарме в пригороде Донецка Макеевке, где располагались российские мобилизованные оккупанты, могли погибнуть «многие сотни человек». Об этом сообщают прокремлёвские телеграм-каналы. Управление стратегических коммуникаций украинской армии сообщило о 400 убитых.

Мобилизованные были размещены в здании профтехучилища №19 на Кремлёвской улице. Российские источники сообщают, что удар по объекту был нанесён в новогоднюю ночь высокоточными ракетами из комплекса HIMARS по скоплению российских мобильных номеров, звонивших родным и друзьям поздравить их с Новым Годом, но в итоге мощные поздравления прислали ВСУ. Также сдетонировал находившийся рядом склад боеприпасов, превративший весь комплекс зданий в пыль.

Российский провоенный канал «Царьград» сообщил, что в местных чатах число погибших оценивают «сотнями человек.» Пророссийский канал «Оперативные сводки» сообщил о 500 погибших. Освещающий войну российский военный блогер Борис Рожин сообщил в телеграме, что вечером 1 января «завалы ещё разбирают». На утро 2-го января сообщается уже о более 600 убитых оккупантах