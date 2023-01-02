Декілька сотень військових медиків перебувають у полоні Армия Израиля атаковала объекты «Хизбаллы» и Ирана к югу от Дамаска, есть убитые » «Можемо зробити їх кілька»: Шер поділилась фото ялинкової прикраси у вигляді повішеного Путіна Популярна американська співачка та акторка, яка раніше підтримала Україну та засудила Росію, виклала світлину з прикрасою на ялинку у вигляді повішеного російського президента Фотографію зірка поширила в Twitter. 76-річна Шер продовжує висловлювати підтримку українському народу. У новорічні свята вона поділилась тематичним фото: ялинковою прикрасою. Іграшка зображує повішеного президента Росії Володимира Путіна, який тримає в одній руці прапор Радянського Союзу, а в іншій — російський триколор. «Окей, ми можемо робити винятки. Можемо зробити їх кілька», — підписала співачка зображення та додала смайли, що сміються. Шер зараз перебуває в романтичних стосунках з молодшим на 40 років музичним продюсером Александером Едвардсом.