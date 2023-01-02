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«Можемо зробити їх кілька»: Шер поділилась фото ялинкової прикраси у вигляді повішеного Путіна

Американська співачка Шер
Популярна американська співачка та акторка, яка раніше підтримала Україну та засудила Росію, виклала світлину з прикрасою на ялинку у вигляді повішеного російського президента

Фотографію зірка поширила в Twitter.

76-річна Шер продовжує висловлювати підтримку українському народу. У новорічні свята вона поділилась тематичним фото: ялинковою прикрасою. Іграшка зображує повішеного президента Росії Володимира Путіна, який тримає в одній руці прапор Радянського Союзу, а в іншій — російський триколор.

«Окей, ми можемо робити винятки. Можемо зробити їх кілька», — підписала співачка зображення та додала смайли, що сміються.

Шер зараз перебуває в романтичних стосунках з молодшим на 40 років музичним продюсером Александером Едвардсом.

2 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина, Шоу-бизнес

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