«Можемо зробити їх кілька»: Шер поділилась фото ялинкової прикраси у вигляді повішеного Путіна

Фотографію зірка поширила в Twitter.
76-річна Шер продовжує висловлювати підтримку українському народу. У новорічні свята вона поділилась тематичним фото: ялинковою прикрасою. Іграшка зображує повішеного президента Росії Володимира Путіна, який тримає в одній руці прапор Радянського Союзу, а в іншій — російський триколор.
«Окей, ми можемо робити винятки. Можемо зробити їх кілька», — підписала співачка зображення та додала смайли, що сміються.
Шер зараз перебуває в романтичних стосунках з молодшим на 40 років музичним продюсером Александером Едвардсом.
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