Королева Данії звернулась до українців

Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі королеви.

Привітанням до українців Маргрете ІІ розпочала свою новорічну промову.

«Моє перше новорічне привітання сьогодні ввечері адресоване українцям Данії та всьому українському народу. Нехай закінчиться ця жахлива війна і знову розквітне ваша горда і прекрасна країна», — зазначила вона.

Королева відзначила, що Данія прихистила багато українських біженців, переважна частина яких — жінки та діти. Вона заявила, що допомога одне одному запалює світло у темряві, та що «це найменше, що ми можемо зробити».

«Серед біженців багато жінок і дітей. Вони, звичайно, сильно переживають за своїх рідних, але попри це, багато з них мають сильне бажання забезпечити себе та створити для дітей якомога більш нормальне повсякденне життя. Всі вони сподіваються, що зможуть якомога швидше повернутися додому», — розповіла королева.

Маргрете ІІ у привітанні сказала, що криза, викликана війною, нагадує «енергетичну та інфляційну кризу 1970-х років».

«Як і тоді, багато компаній відчувають тиск. Тоді важкі часи означали, що нам довелося робити багато речей по-новому, і ми на деякий час отримали нові звички; але люди справлялися з труднощами, і суспільство рухалося далі. Ми робимо це й цього разу; однак ми повинні озброїтися терпінням і допомагати один одному», — відзначила правителька.