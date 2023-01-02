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Королева Данії звернулась до українців

королева Данії
Королева Данії Маргрете ІІ привітала українців з Новим роком та зазначила, що героїчна боротьба України за свою свободу справляє «сильне враження на всіх»

Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі королеви.

Привітанням до українців Маргрете ІІ розпочала свою новорічну промову.

«Моє перше новорічне привітання сьогодні ввечері адресоване українцям Данії та всьому українському народу. Нехай закінчиться ця жахлива війна і знову розквітне ваша горда і прекрасна країна», — зазначила вона.

Королева відзначила, що Данія прихистила багато українських біженців, переважна частина яких — жінки та діти. Вона заявила, що допомога одне одному запалює світло у темряві, та що «це найменше, що ми можемо зробити».

«Серед біженців багато жінок і дітей. Вони, звичайно, сильно переживають за своїх рідних, але попри це, багато з них мають сильне бажання забезпечити себе та створити для дітей якомога більш нормальне повсякденне життя. Всі вони сподіваються, що зможуть якомога швидше повернутися додому», — розповіла королева.

Маргрете ІІ у привітанні сказала, що криза, викликана війною, нагадує «енергетичну та інфляційну кризу 1970-х років».

«Як і тоді, багато компаній відчувають тиск. Тоді важкі часи означали, що нам довелося робити багато речей по-новому, і ми на деякий час отримали нові звички; але люди справлялися з труднощами, і суспільство рухалося далі. Ми робимо це й цього разу; однак ми повинні озброїтися терпінням і допомагати один одному», — відзначила правителька.

2 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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