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Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

Велика Британія 1 січня припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.

Про це, як пише «Європейська правда«, повідомило міністерство закордонних справ Британії на своїй сторінці у Twitter.

«Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу.

Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності» — йдеться у повідомленні.

Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц відзначив прогрес Німеччини у звільненні від залежності від російського газу.

2 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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