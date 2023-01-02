Армия Израиля атаковала объекты «Хизбаллы» и Ирана к югу от Дамаска, есть убитые

SOHR: армия Израиля атаковала объекты «Хизбаллы» и КСИР к югу от Дамаска, выведен из строя аэропорт, четверо убитых

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате израильского ракетного удара по целям в районе международного аэропорта Дамаска были убиты четыре человека. Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщало о гибели двух сирийских военнослужащих.



По сведениям SOHR, удары были нанесены по международному аэропорту Дамаска и складу, располагавшемуся около аэропорта. Отмечается, что были атакованы объекты ливанской «Хизбаллы» и иранского «Корпуса стражей исламской революции». Обращается внимание на тот факт, что сирийские ПВО не смогли отразить эту атаку.

Насколько значимый ущерб причинен аэропорту, пока сказать сложно. SANA передает, что аэропорт Дамаска выведен из строя.

В ночь на понедельник, 2 января, к югу от Дамаска прогремели взрывы. Сирийское государственное агентство SANA заявляло об очередном ударе израильской армии. SANA передает, что удар был нанесен по целям в аэропорту Дамаска. Причинен ущерб, погибли не менее двух сирийских военнослужащих, еще двое получили ранения.

По версии сирийской стороны, обстрел был осуществлен со стороны Голанских высот.

Власти Израиля не комментируют эти сообщения.