Росія вчора вперше застосувала для атаки на Україну ракетоносії з Каспію

Про це в етері телемарафону «Єдині новини» повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Зокрема, це свідчить про те, що РФ все важче доставляти свої ракети до Чорного моря.

«Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це вперше за період повномасштабного вторгнення було зафіксовано. Тому що, напевно, на Чорноморське узбережжя їм складніше вже доставляти свої запаси. Це говорить про те, що тримання під вогневим контролем логістики, на Лівобережжі в тому числі, нам вдається досить вдало», — зазначила Гуменюк.