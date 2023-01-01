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Окупантам важко підтримувати поточний темп війни через зменшення запасу боєприпасів

ЗСУ Бахмут
Інститут вивчення війни пише, що раніше російські війська застосували 60 тис. артилерійських снарядів на день, зараз обсяги зменшилися втричі

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ISW посилаються на дані очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Зазначається, що інтенсивність артилерійських ударів ворогом спала: якщо раніше росіяни використовували 60 тис. снарядів на день, то зараз ці показники втричі менші — лише 19 — 20 тис.

«ISW оцінює, що обмеження щодо боєприпасів, ймовірно, частково перешкодять російським військам підтримувати високі темпи операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі. Вичерпання запасів артилерійських боєприпасів російської армії, ймовірно, вплине на їхню здатність вести високі темпи операцій в інших місцях України. 

Цей український звіт про те, що росіяни вже вичерпали запаси боєприпасів у Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення широкомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним», — мовиться у звіті.

1 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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