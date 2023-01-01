Окупантам важко підтримувати поточний темп війни через зменшення запасу боєприпасів

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ISW посилаються на дані очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Зазначається, що інтенсивність артилерійських ударів ворогом спала: якщо раніше росіяни використовували 60 тис. снарядів на день, то зараз ці показники втричі менші — лише 19 — 20 тис.

«ISW оцінює, що обмеження щодо боєприпасів, ймовірно, частково перешкодять російським військам підтримувати високі темпи операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі. Вичерпання запасів артилерійських боєприпасів російської армії, ймовірно, вплине на їхню здатність вести високі темпи операцій в інших місцях України.

Цей український звіт про те, що росіяни вже вичерпали запаси боєприпасів у Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення широкомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним», — мовиться у звіті.