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Залужний: Ми не обирали війну, проте нам вистачить сил здолати ворога

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських захисників і захисниць, а також їх рідних з Новим роком та запевнив, що в України вистачить сил здолати ворога

Вітання він оприлюднив у своєму telegram.

«Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних — важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога», — наголосив Залужний.

Зокрема, він також відзначив, що у боротьбі народжується Нація, і Перемога України стане початком розквіту нашої держави та кінцем для Росії.

31 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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