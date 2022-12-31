Ракетний обстріл: у Києві загинула людина, семеро поранені, є руйнування Зеленский: ПВО Украины стала сильнее, чем когда-либо » Вибухи у Києві, Хмельницькому та Миколаєві. Перед Новим роком росіяни атакували ракетами Україну Вдень у суботу, 31 грудня 2022 року, Росія випустила ракети по кільком обласним центрам України Наразі органи влади повідомляють про влучення у Києві, Хмельницькому та Миколаєві. У столиці під удар потрапили центральні райони — Печерській та Солом’янській. Не обійшлося без жертв. На Солом’янці, зокрема, загинула одна людина. Ще трьох осіб ушпиталено. За інформацією київського міського голови Віталія Кличка, уражено цивільні об’єкти. Офіс президента України каже про приліт в один з київських готелів. У Хмельницькому відомо про 4 поранених, у Миколаєві — про 2-х. При цьому значну частину ракет вдалося збити українській ППО.