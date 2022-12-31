США передають ЗСУ систему управління артилерією IFADTS: це революція контрбатарейної боротьби Джерело: https://censor.net/ua/r3390348

Як це спрацює? Фонд FMS Міноборони США закуповує та передає до України 18 комплектів IFADTS (International Field Artillery Tactical Data System), це експортна версія новітньої системи управління артилерією армії США AFADTS.

Аналогічних систем на озброєнні ЗС РФ нема через значне технологічне та організаційне відставання від НАТО, росіяни не зможуть це скопіювати. А ми зможемо створити перевагу в управлінні, для цього треба зрозуміти пріоритети та можливості, які відкриваються для ЗСУ, фактично ми повноцінно завпроваджуємо американську доктрину мережецентричної війни, це варто усвідомити, проаналізувавши американські джерела.

Що таке система IFADTS/AFADTS фізично?

Це автоматизована система управління артилерійських підрозділів, яка створює ситуаційну обізнаність щодо своїх та ворожих сил та визначає порядок дій підрозділів та ураження цілей. Тобто це спеціальна військова мережа комп’ютерів, які з’єднані через термінал по каналах радізв’язку, захищеного від перешкод РЕБ. Компактний та мобільний командний пункт управління артилерією, якою можна безперервно керувати з одного чи кількох ноутбуків в будь-яких умовах в режимі реального часу.

В чому значення системи IFADTS/AFADTS для управління?

1. Система автоматизує та пришвидчує дві ключові складові бойового управління з «циклу Бойда» — орієнтацію в обстановці та ухвалення командиром рішення на ураження.

На війні має першочергове значення не загальна кількість військ, гармат, снарядів, ракет, розвідданих, а здатність командирів мати єдиний протокол взаємодії з усіма підрозділами у зоні відповідальності максимально швидко уражати визначені цілі в конкретній точці у конкретний час, забезпечуючи оптимальний маневр своїх військ, раціональне використання ресурсів та корегування своїх дій за рахунок нових розвідувальних даних та зворотного зв’язку.

2. Система дозволяє реалізувати сучасну американську доктрину мережецентричної війни:

— поєднує у єдиній системі усіх операторів на полі бою та в тилу, які отримують спільне бачення обстановки та розуміння дій інших операторів;

— формує єдиний протокол комунікації, який дозволяє миттєво додавати нові дані, корегувати обстановку усіма операторами системи, створювати зворотний зв’язок;

— усуває вертикальну ієрархію та необхідність узгодження рішень на ураження зверху вниз та знизу вверх, тобто дозволяє ухвалювати рішення миттєво;

— дозволяє автоматизувати весь цикл бою від визначення цілі до її ураження.

Як IFADTS/AFADTS змінить тактику у війні з РФ?

1. Максимальна швидкість артилерії необхідна для ведення контрбатарейної боротьби та знищення вогневих позицій російської артилерії та мінометів, які змінюють позиції після стрільби. HIMARS, MLRS, та такі самохідні гармати як Pz2000, Ceasar, обладнані автоматизованими системами управління вогнем, які інтегровані з IFADTS/AFADTS, тобто одразу після отримання наказу на ураження цілі на екрані, командир артилерійсько-ракетного підрозділу одним дотиком введе параметри цілі для ураження, і зможе миттєво відкрити вогонь. Або підрозділ замаскований у районі зосередження, і система прораховує оптимальний маршрут виходу на позицію для стрілби, і після залпу прораховує маршрут для маневру і відходу, щоб уникнути вогню у відповідь та атак російських дронів.

2. Я багато писав, що сучасна війна — це не фронт людей, це фронт сенсорів. Бо сенсори забезпечують спостереження, передачу даних та прицілювання точніше та швидше за людське око. Боєздатність людей визначається їхньою здатністю ефективно застосувати сенсори в їхніх руках. І потрібна саме автоматизована система, яка збирає дані від операторів, бо сенсорів багато.

IFADTS дає можливість командиру усвідомлювати та керувати фронтом сенсорів — миттєво отримувати дані від радарів артилерийської розвідки, які фіксують політ російських снарядів, від дронів, які спостерігають за цілями, від супутників, які роблять знімки, від радіоелектронної розвідки, яка фіксує радіоперемовини, від своїх та сусідніх підрозділів на полі бою, від своїх підрозділів у тилу, які займаються ремонтом та підвозом боєкомплекту. Тепер усі ці дані не будуть викладатись розрізнено, тепер вони будуть миттєво відображуватись на екрані і у командира артилерії в даному районі, і у розвідників, і у командира ракетно-артилерійського взводу або батареї HIMARS або MLRS, яка безпосередньо завдає удару.

3. Максимальна ефективність застосування IFADTS буде тоді, коли організація управління артилерією ЗСУ буде по-справжньому побудована на стандартах НАТО. IFADTS — це і є той стандарт, під застосування якого нам треба реформувати армію. А згодом, очевидно, наші союзники зможуть постачати свою автоматизовану систему Army Battle Command System для усієї нашої армії, складовою якої є IFADTS/AFADTS. Це може стати початком великої реформи.

Коли IFADTS з’явиться на фронті та буде помітна його дія?

1. У закупівлі позначено, що разом із системою закуповується програма навчання, розрахована на 7 тижнів. Так що це може надійти на фронт у найближчі 3 місяці, а можливо і раніше, якщо тренування операторів вже розпочались.

2. У 2022 році, згідно з повідомленнями компанії Lockheed Martin, вони виробили близько 10 000 високоточних ракет M30-M31. Згідно з ухваленим військовим бюджетом США FY-23, Lockheed Martin отримала 5-річний контракт на виробництво 106 000 високоточних ракет. Тобто виробництво значно збільшується. І тому підвищення якості управління буде посилено збільшенням кількості ракет, щоб знищувати російські батареї, склади та командні пункти в набагато більшій кількості, ніж цього року.

Схема застосування автоматизованої системи управління артилерією армії США AFADTS-IFADTS. Відображена мережа, яка поєднує прилади спостереження на полі бою, радари, які визначають траекторію снарядів ворожої артилерії, свої ракетні та артилерийські батареії, штаби та склади боєприпасів. Також можливо поєднання системи з різними родами сил — авіацією, бронетехнікою, кораблями.

Вигляд батальйонного командного пункту управління артилерією армії США. Для зручності управління тут три монітори з визначенням функціоналу для трьох операторів під командуванням офіцера-командира вогньового ураження, але оператору для управління вистачає і одного ноутбука з радіостанцією системи AFADTS-IFADTS.

Юрій Бутусов, Цензор. НЕТ