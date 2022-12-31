Росіяни викрали 30 мерів, з них 7 зникли безвісти – Кличко

Зокрема, у Кличка запитали, чи був він ціллю російських диверсантів.
«Звичайно. Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці.
По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися у своїх громадах. Семеро з них вважаються зниклими безвісти».
Кличко також розкритикував дії влади. Він поскаржився, що уряд не дав чіткої відповіді місцевим чиновникам: покидати своє місто у разі потенційної окупації, чи ні.
«Ситуація була важка: якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник…Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали».
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