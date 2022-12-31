РФ може завдати нового масованого удару по Україні на новорічні свята, — британська розвідка

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 29 грудня російські війська завдали ще одну хвилю ракетних ударів по Україні, які були націлені по електромережах. Із жовтня в Росії дотримуються схеми проведення масованих обстрілів кожні сім-десять днів.

«Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону. Однак існує реалістична ймовірність того, що Росія порушить цю схему, щоб завдати нового удару найближчими днями, намагаючись підірвати моральний дух українського населення під час новорічних свят», — припустили у розвідці Британії.