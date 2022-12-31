Экспорт российского газа в Европу рухнул до уровней распада СССР

Возведенный во времена Леонида Брежнева газовый мост Россия-Европа, который десятилетиями снабжал экономику технологиями и ширпотребом в обмен на сырье, отправляется на свалку истории.

По итогам 2022 года «Газпром» продал в дальнее зарубежье 101 млрд кубометров — вдвое меньше, чем годом ранее. Из этого объема по плану около 16 млрд кубов должен был получить Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Поставки в Турцию и европейским странам — некогда крупнейшим клиентам «Газпрома» — составили лишь 85 млрд кубометров и стали самыми низкими в современной истории России, оценивает аналитик BCS Global Markets Рон Смит.

Для сравнения: в 1991 году «Газпром» продал в Европу 110 млрд кубометров, а в диапазоне между 70-110 млрд кубов ежегодно экспорт находился 1985–1991 гг, когда рушилась империя СССР.

Отключив газ почти всем европейским странам после ультиматума об оплате «в рублях», «Газпром» сжал потоки в направлении ключевых европейских потребителей до 42 млн кубометров в день. Этот газ качается через газотранспортную систему Украины, несмотря на войну. Еще около 50 млн кубов в день «Газпром» отправляет по «Турецкому потоку», но большая часть этого газа остается в Турции, а остаток отправляется в Болгарию, Сербию и соседние страны.

В следующем году экспорт «Газпрома» в Европу и Турцию может снизиться до 65 млрд кубометров, прогнозирует Смит. Это будет самый низкий уровень со времен Брежнева и Андропова. Экспорт в дальнее зарубежье на уровне 55-69 млрд в последний раз фиксировался в 1980-85 гг, согласно статистике «Газпром экспорта».

Фактически речь идет о «самоубийстве «Газпрома» в качестве участника мирового газового рынка, считает Михаил Крутихин, партнер RusEnergy: Кремль жертвует газовой отраслью ради призрачной надежды заставить Европу отказаться от поддержки Украины.

Поставки в Китай пока компенсируют лишь одну десятую объемов, которые закупала Европа. В следующем году, согласно плану эксплуатации «Силы Сибири», они вырастут до 22 млрд кубометров, тогда как в ЕС до войны продавалось больше 150 млрд кубов.

Не имея рынков сбыта «Газпром» вынужден сокращать добычу со скоростью, которой статистика газовой промышленности не видела ни разу в истории: производство газа в 2022 году упало почти на 20%, до 412,6 млрд кубометров — минимума с 2008 года.

Падение производственных показателей в этом году не сказалось на финансовых результатах «Газпрома» из-за рекордно высоких цен на газ на мировом рынке. За первое полугодие 2022 года концерн отчитался о максимальной за всю свою историю прибыли в 2,5 триллиона рублей.

Выручка в 2023 году, вероятно, будет ниже рекордных уровней, но выше обычных лет из-за очень высоких цен, однако в ближайшие годы, когда цены на газ начнут корректироваться, что в конечном итоге должно произойти, доходы от экспорта значительно сократятся, считает Смит.