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Зеленський зібрав Ставку головнокомандувача: аналізували подальші можливі дії ворога

Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський 30 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Про це повідомляє Офіс президента.

«Були заслухані доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та можливих дій ворога в найближчій перспективі. Учасники засідання акцентували увагу на забезпеченні підрозділів сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами. Також було розглянуто питання удосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об’єктів критичної інфраструктури», — йдеться в повідомленні.

Окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних атак Росії.

30 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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