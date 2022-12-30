У Польщі відкрився ще один паспортний сервіс для українців

У Польщі (в Ґданську) 30 грудня відкрився ще один центр оформлення документів — таким Державна міграційна служба України поступово розширює географію надання послуг.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Так, 30 грудня відкрився ще один стаціонарний центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у м. Ґданськ.

Новий центр розташований за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309.

Там українці можуть звернутись за послугами:

одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки

оформлення закордонного паспорта

формлення ID-картки

обміну водійського посвідчення

страхування.

У МВС звернули увагу, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом (https://gdansk.pasport.org.ua/solutions/e-queue),, так і у порядку «живої черги».

Оплата здійснюється безпосередньо на місці — за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки.