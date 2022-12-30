 
«  
  »

У Польщі відкрився ще один паспортний сервіс для українців

У Польщі (в Ґданську) 30 грудня відкрився ще один центр оформлення документів — таким Державна міграційна служба України поступово розширює географію надання послуг.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Так, 30 грудня відкрився ще один стаціонарний центр обслуговування громадян  «Паспортний сервіс» у м. Ґданськ.

Новий центр розташований за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309.

Там українці можуть звернутись за послугами:

  • одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки
  • оформлення закордонного паспорта
  • формлення ID-картки
  • обміну водійського посвідчення
  • страхування.

У МВС звернули увагу, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом (https://gdansk.pasport.org.ua/solutions/e-queue),, так і у порядку «живої черги».

Оплата здійснюється безпосередньо на місці — за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки.

30 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  