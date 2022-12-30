У Польщі відкрився ще один паспортний сервіс для українців

У Польщі (в Ґданську) 30 грудня відкрився ще один центр оформлення документів — таким Державна міграційна служба України поступово розширює географію надання послуг.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Так, 30 грудня відкрився ще один стаціонарний центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у м. Ґданськ.
Новий центр розташований за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309.
Там українці можуть звернутись за послугами:
- одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки
- оформлення закордонного паспорта
- формлення ID-картки
- обміну водійського посвідчення
- страхування.
У МВС звернули увагу, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом (https://gdansk.pasport.org.ua/solutions/e-queue),, так і у порядку «живої черги».
Оплата здійснюється безпосередньо на місці — за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки.
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