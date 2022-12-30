Столтенберг назвав постачання зброї Україні найкоротшим шляхом до миру

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Німеччину та інші країни альянсу продовжити постачання зброї Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому агентству DPA, передає «Європейська правда».

«Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України — найшвидший шлях до миру», — заявив Столтенберг. Передісторія, за його словами, полягає в тому, що президент Росії Владімір Путін має бути переконаний, що він не досягне своєї мети — взяти під контроль Україну. Тоді може з’явитися мирне переговорне рішення, яке забезпечить виживання України як незалежної демократичної держави.

Столтенберг також дав зрозуміти, що вважає нещодавні українські атаки на військові об’єкти в Росії абсолютно законними. «Кожна країна має право захищати себе. Україна також», — сказав він.

Необхідно також розглянути контекст українських атак: масовані російські атаки на цивільну інфраструктуру, спрямовані на те, щоб позбавити українське цивільне населення води, опалення та електроенергії взимку. «Президент Путін намагається перетворити зиму на зброю проти цивільного населення. Це не атака на військові об’єкти з жертвами серед цивільного населення. Це масована атака на цивільне населення, тому що мільйони українців позбавляються цих базових послуг», — сказав Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, чи буде, на його думку, також відповідальним надати Україні ракети середньої дальності, Столтенберг сказав, що між союзниками і з Україною ведеться постійний діалог щодо конкретних систем. Він також нагадав, що раніше союзники по НАТО вже надавали Україні системи озброєння великої дальності, такі як ракетні комплекси HIMARS, далекобійну артилерію та безпілотники.

Щодо дискусії про постачання німецьких основних бойових танків та комплексів Patriot в Україну, Столтенберг повідомив, що відбулися хороші консультації з цих питань в НАТО та у форматі «Рамштайн» під головуванням США. «Звичайно, я закликаю союзників робити більше. В інтересах нашої безпеки забезпечити перемогу України і не допустити перемоги Путіна «, — додав він.

Водночас Столтенберг застеріг, що дискусія не повинна звужуватися до додаткових систем. «Йдеться не лише про додавання нових систем озброєнь. Можливо, більш важливим є наявність достатньої кількості боєприпасів для всіх систем, які вже є в наявності. Потреба в боєприпасах і запасних частинах величезна», — сказав він.