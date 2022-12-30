Стівена Тайлера з Aerosmith звинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітньою

Про це пише Rolling Stone.

Джулія Голбомб подала позов проти соліста гурту Aerosmith Стівена Тайлера, звинувативши його у сексуальному насильстві, яке імовірно відбувалось у 1973 році. Позов було подано відповідно до законодавства Каліфорнії, яке тимчасово скасувало терміни давності для звинувачень у сексуальному насильстві над неповнолітніми.

У позові Джулія Голкомб стверджує, що Тайлер переконав її матір надати йому опіку над нею, коли їй було 16 років. Як наслідок це дозволило їй жити з ним і вступати в сексуальні стосунки. Джулія стверджує, що вони були разом протягом 3 років з 1973-го.

У самому позові не вказано ім’я Тайлера, а відповідачами названо Доу 1 і Доу 2. Але Голкомб публічно розповіла про свій досвід з Тайлером у минулому, і в позові прямо цитуються мемуари Тайлера. У своїй книзі, не вказуючи імені, Тайлер так само каже, що він «мало не взяв наречену-підлітка» і що «її батьки закохалися в мене, підписали документ про опіку, тому мене б не заарештували, якби я вивіз її за межі держави. Я взяв її з собою в тур».

У позові Голкомб стверджує, що вона «була безсила протистояти» «владі, славі та значним фінансовим можливостям» Тайлера, і що Тайлер «примушував і переконав» її повірити, що це «любовний роман».

Жінка стверджує, що вона познайомилася з Тайлером (якому на момент їхньої зустрічі мало бути 25 років) відразу після свого 16-річчя, коли Aerosmith відіграли концерт у Портленді, штат Орегон, у 1973 році. Тайлер відвіз Голкомб до себе в готельний номер, де вони обговорювали її вік. Після того, як він нібито запитав, чому вона була всю ніч на вулиці сама, Тайлер і Голкомб поговорили про її проблеми вдома. Потім він «виконував різні акти сексуального характеру» з нею, перш ніж відправити її додому на таксі наступного ранку, йдеться в позові.

Тайлер також нібито купив Голкомб власний квиток на наступне шоу Aerosmith у Сіетлі, оскільки вона була неповнолітньою і не могла легально подорожувати з ним через межі штату, йдеться в позові. Після шоу в Сіетлі Тайлер нібито вчинив з нею більше сексуальних актів, і дівчина полетіла назад до Портленда наступного ранку.

До 1974 року, як стверджується в позові, Тайлер переконав матір Голкомб дозволити йому стати її опікуном, щоб він міг легше подорожувати з нею без кримінального переслідування. Це все збігається з власними коментарями Тайлера з його мемуарів 2011 року. Тайлер нібито сказав матері Голкомб, що він надасть кращу підтримку дівчині, ніж вона отримувала вдома, пообіцявши записати її до школи та надати їй медичну допомогу. Натомість як стверджує Джулія, Тайлер «не дотримувався цих обіцянок і продовжував подорожувати з нею, нападати та забезпечувати її алкоголем і наркотиками.

Жінка також заявила, що була вагітна сином від Тайлера в 1975 році, коли їй було 17 років, але зробила аборт після того, як музикант наполіг на тому, щоб вона перервала вагітність після пожежі в квартирі. Як аргумент він використовував що вдихання диму жінкою призвело до браку кисню для дитини. Хоча в позові стверджується, що медичний працівник сказав їй, що ненароджена дитина не постраждала від пожежі.

Голкомб вагалася щодо аборту, але Тайлер погрожував припинити її підтримку. Після аборту вона нібито покинула Тайлера і повернулася до Портленда, щоб змінити своє життя. Вона стала відданою католичкою, зустріла свого чоловіка і поховала свій попередній досвід із Тайлером, поки він не написав про це у своїй книзі.