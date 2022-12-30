Секретарь СНБО Украины Данилов допустил, что украинская армия может дойти до территории России, чтобы защитить страну

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов допустил, что украинская армия может дойти до российской территории, чтобы защитить страну. Об этом он сказал в интервью изданию Kyiv Post.

«Да, определенно. Если будет необходимость оказаться там, где нужно защищать нашу страну, мы будем там, и мы никого не будем спрашивать. Все эти разговоры о провокациях кого-либо – полная чушь», – сказал он.

Данилова также спросили о возможном новом наступлении на Киев. Он ответил, что Украина готовится к любому развитию событий: «Каждый участок фронта важен, и ни один не остается без внимания и контроля Генерального штаба». По его словам, украинские власти знают, что происходит на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также в Беларуси.

На вопрос о том, видит ли он какую-либо активность в Беларуси, секретарь СНБО отметил, что об этом сложно говорить, поскольку это зависит от многих факторов, на которые Украина не может повлиять. «Но мы точно знаем, что белорусы не хотят воевать против нас. Мы никогда не делали им ничего плохого», – добавил он.

По его словам, президент России Владимир Путин не в первый раз пытается втянуть Александра Лукашенко в «кровавую мясорубку». «Лукашенко понимает, что если он пойдет на это, то ему придет конец, и очень скоро. Никто ни в Украине, ни в Беларуси, ни в других странах мира ему этого не простит», – сказал Данилов.

В ноябре социологическая группа «Рейтинг» провела опрос. Согласно исследованию, 85% украинцев считают победой Украины освобождение всех ее территорий, включая Крым и Донбасс. Вариант возвращения только тех территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля 2022 года, выбрали 9% респондентов. За продолжение боевых действий на территории России выступают не более 5% участников опроса.