Золотой Кубок — большие бонусы, хороший выигрыш Шаг на пути к анабиозу человека: биологи научились вводить обезьян в спячку » Росіяни кілька разів били по акваторії та портовій зоні в Очакові У четвер 29 грудня російські війська обстрілювали Коблівську, Очаківську та Воскресенську громади Миколаївської області. Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 30 рудня за інформацією районних військових адміністрацій У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах область минулий день та ніч пройшли відносно спокійно. Проте у Миколаївському районі 29 грудня були обстріли: О 09:30 внаслідок ракетного обстрілу зруйновано складське приміщення приватного підприємства в одному з населених пунктів Коблівської громади. Постраждалих немає.

О 10:13, 10:27 та 14:00 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії та портовій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає.

О 14:30 та 14:40 після ракетного обстрілу в населеному пункті Воскресенської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки. Постраждалих немає.