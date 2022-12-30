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Росіяни кілька разів били по акваторії та портовій зоні в Очакові

У четвер 29 грудня російські війська обстрілювали Коблівську, Очаківську та Воскресенську громади Миколаївської області.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 30 рудня за інформацією районних військових адміністрацій

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах область минулий день та ніч пройшли відносно спокійно.

Проте у Миколаївському районі 29 грудня були обстріли:

  • О 09:30 внаслідок ракетного обстрілу зруйновано складське приміщення приватного підприємства в одному з населених пунктів Коблівської громади. Постраждалих немає.
  • О 10:13, 10:27 та 14:00 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії та портовій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає.
  • О 14:30 та 14:40 після ракетного обстрілу в населеному пункті Воскресенської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки. Постраждалих немає.
30 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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