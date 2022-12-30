Путин физически уничтожает всех чиновников и олигархов, кто не поддерживает войну

Российский олигарх «внезапно» умер, и список умирающих богатых критиков Путина продолжает расти

На данный момент, по меньшей мере, 10 человек, критикующих войну Владимира Путина против Украины, погибли при подозрительных обстоятельствах с начала вторжения.

Список российских олигархов, умерших в этом году, становится все длиннее. Бывший начальник российской армии с давними связями с Украиной «внезапно» умер в Москве в возрасте 69 лет. Новость пришла с танкового завода, где он работал, – машиностроительной компании «Уралвагонзавод»: крупнейшего производителя танков в мире.

Генерала звали Алексей Маслов, и он не так давно занял должность международного представителя. Компания не предоставила никаких коментариев по поводу его смерти.

Генерал Маслов, являлся главнокомандующим Сухопутными войсками России с 2004 по 2008 год, он скончался 25 декабря в московском военном госпитале.

«Уралвагонзавод» назвал его «выдающимся командиром, прошедшим доблестный путь от командира взвода до главнокомандующего сухопутными войсками».

Бывший военачальник, родом из Курской области, и имел тесные связи с Украиной. Военная карьера генерала Маслова началась в УССР, где он учился в средней школе для военных командиров в Харькове.

Позже он был расквартирован в Карпатах, на границе с Румынией. После четырехлетнего пребывания в должности командующего российскими войсками генерал Маслов был назначен заместителем Дмитрия Рогозина, тогдашнего российского посланника при НАТО в Брюсселе.

Генерал Алексей Маслов.

Чтобы отслеживать все подозрительные смерти, связанные с окружением Путина с начала войны, Википедия создала специальную страницу, на которой написаны имя, дата смерти, место, обстоятельства и роль.

Богатый российский бизнесмен и депутат от «Единой России» Павел Антонов, который в июне критиковал войну в Украине, был найден мертвым в воскресенье вечером после падения с третьего этажа гостиницы в «Раягада», в индийском штате Одиша, когда он праздновал свой 65-й день рождения.

По данным местных властей, которые приводит ТАСС, Антов покончил жизнь самоубийством, поскольку был подавлен смертью двумя днями ранее, по-видимому, от сердечного приступа, российского друга, Владимира Буданова, который был в составе группы из четырех туристов, прибывших в отель за несколько дней до этого. Согласно газете «New Indian Express», Антов был «заметно расстроен» после посещения похорон Буданова.

3 июня 2022 года голландская новостная сеть NOS описала это явление как «мрачную серию российских миллиардеров, многие из которых представляют нефтяную и газовую промышленность, которые были найдены мертвыми при необычных обстоятельствах с начала этого года».

Депутат от «Единой России» Павел Антонов.

Первый случай произошел 30 января, когда 60-летний Леонид Шульман, руководитель транспортного отдела «Газпрома», был найден мертвым в ванной комнате своего загородного дома в Ленинградской области. Рядом с его телом лежала прощальная записка. 6 июля 2022 года «CNN Portugal» описал его как члена группы «миллионеров с прямыми или косвенными связями с Кремлем, найденных мертвыми при загадочных обстоятельствах с начала этого года».

Оин ссылался на более раннее расследование «USA Today», которое пришло к выводу, что «38 российских бизнесменов и олигархов, близких к Кремлю, умерли при загадочных или подозрительных обстоятельствах в период с 2014 по 2017 год».

Топ-менеджер «Газпром инвест» Леонид Шульман.

Иван Печорин, топ-менеджер «Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики», был найден мертвым во Владивостоке после того, как двумя днями ранее упал со своей роскошной яхты и утонул в районе мыса Игнатьева в Японском море.

«12 сентября 2022 года нам стало известно о трагической смерти нашего коллеги Ивана Печорина, генерального директора по авиационной промышленности Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики», — говорится в заявлении компании.

Топ-менеджер «Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики» Иван Печорин.

Считается, что Печорину было поручено модернизировать российскую авиационную промышленность, и он работал непосредственно под началом Путина.

Новости о смерти Печорина появились менее чем через две недели после того, как председатель правления компании «Лукойл», Равиль Маганов, умер в результате того, что российские информационные агентства назвали «случайным падением из окна больницы».

Первоначально в заявлении компании «Лукойл» говорилось, что Маганов «умер после тяжелой болезни» 1 сентября, но дальнейших подробностей не приводилось.

Глава совета директоров ПАО «Лукойл» Равиль Маганов.

Позднее российские новостные сообщения утверждали, что его тело было найдено в Центральной клинической больнице Москвы, где часто лечится политическая и деловая элита России. По сообщениям СМИ, Маганов упал из окна шестого этажа. Некоторые источники сообщили, что он споткнулся и упал, когда курил, и что у окна была найдена пачка сигарет. Новостной сайт «РБК» также сообщил, что полиция расследует возможность самоубийства.

«Лукойл» был одной из немногих российских компаний, которые публично призвали к прекращению российского вторжения в Украину, призвав в марте к «немедленному прекращению вооруженного конфликта».

Бывший топ-менеджер компании Александр Субботин был найден мертвым в подвале дома в пригороде Москвы в мае. Согласно российским новостям, дом принадлежал самопровозглашенному целителю, шаману Магуа, который практиковал очистительные обряды.

Бывший топ-менеджер компании «Лукойл» Александр Субботин.

Магуа дал показания, что Субботин пришел к нему домой под воздействием алкоголя и наркотиков и попросил целителя, настоящее имя которого Алексей Пиндюрин, провести ритуал исцеления от симптомов похмелья. Следователи сообщили, что предварительная причина смерти Субботина была определена как сердечная недостаточность.