Байден подписал закон о финансировании правительства на 2023 год

Президент Джо Байден в четверг подписал закон о финансировании работы правительства на 2023 финансовый год на сумму 1,66 трлн долларов, говорится в заявлении Белого дома.

Байден подписал законопроект, принятый Конгрессом на прошлой неделе, во время отдыха на карибском острове Санта-Крус.

Законодательство включает в себя рекордное финансирование Министерства обороны, экстренную помощь Украине, дополнительную помощь студентам с ограниченными возможностями, дополнительное финансирование для защиты прав работников и дополнительные ресурсы для профессионального обучения, а также помощь в повышении доступности жилья для семей, ветеранов и людей, пострадавших от домашнего насилия.

Законопроект объемом более 4000 страниц был принят большинством сенаторов (68 голосов «за», 29 — «против») при поддержке 18 из 50 республиканцев в Сенате. Законопроект также был принят Палатой представителей большинством голосов в соотношении 225 – 201 по партийной линии.