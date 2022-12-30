 
«  
  »

60% украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря — опрос

60% украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря, и только 25% — 7 января. Таковые данные опроса, проведенного приложением «Дия» и ставшего одним из самых массовых.

«Имеем более 1,5 млн голосов за неделю. Мощный результат», — прокомментировал итоги голосования министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

12,5% проголосовали за обе даты, остальные сказали, что не празднуют Рождество.

Православная Церковь Украины в этом году официально разрешила приходам самим выбирать, когда праздновать Рождество.

30 декабря, 2022 | Category: Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  