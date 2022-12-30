Бывший главный раввин Москвы призвал евреев бежать из России У боксі створять окрему категорію для спортсменів-трансгендерів » 60% украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря — опрос 60% украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря, и только 25% — 7 января. Таковые данные опроса, проведенного приложением «Дия» и ставшего одним из самых массовых. «Имеем более 1,5 млн голосов за неделю. Мощный результат», — прокомментировал итоги голосования министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 12,5% проголосовали за обе даты, остальные сказали, что не празднуют Рождество. Православная Церковь Украины в этом году официально разрешила приходам самим выбирать, когда праздновать Рождество.