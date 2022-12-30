60% украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря — опрос

60% украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря, и только 25% — 7 января. Таковые данные опроса, проведенного приложением «Дия» и ставшего одним из самых массовых.
«Имеем более 1,5 млн голосов за неделю. Мощный результат», — прокомментировал итоги голосования министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
12,5% проголосовали за обе даты, остальные сказали, что не празднуют Рождество.
Православная Церковь Украины в этом году официально разрешила приходам самим выбирать, когда праздновать Рождество.
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