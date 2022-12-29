Жодне об’єднання в Європі не буде сильним без України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що настав час для початку переговорів щодо членства України в Європейському союзі.

Про це він заявив у щорічному посланні до Верховної ради, текст якого є в розпорядженні «Європейської правди».

«Цьогоріч ми здобули для України статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Але наше досягнення не тільки у цьому. Це лише частина досягнення. Україна заслуговує на цей статус давно. Ще років 20 тому це могло би бути», — сказав Зеленський.

За його словами, головний здобуток у зовнішній політиці за рік в тому, що Україна зцементовує Європейський Союз і увесь вільний світ боротьбою за свободу і мир.

«Ми зробили очевидним для всіх, що без України жодне об’єднання в Європі не буде сильним. Саме тому в усіх країнах Європейського Союзу впевнена більшість громадян підтримала Україну та ідею приєднання України до ЄС», — додав президент.