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За добу Росія втратила на війни в Україні 790 окупантів

Втрати РФ
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 104,5 тис. рашистів, 6047 бронемашин, 3018 танків, 1717 безпілотників і 268 гелікоптерів

Про це інформує в телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого до 29 грудня на війні в Україні Росія втратила:

  • особового складу – близько 104560 (+790) осіб,
  • танків – 3018 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 6047 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2004 (+5) од,
  • РСЗВ – 423 (+5) од,
  • засоби ППО – 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 268 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),
  • крилаті ракети – 653 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
  • спеціальна техніка – 179 (+0).

29 грудня російські окупанти найбільших втрат зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.

29 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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