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Буданов: Ситуація на фронті зайшла в глухий кут для окупантів Жодне об’єднання в Європі не буде сильним без України — Зеленський » За добу Росія втратила на війни в Україні 790 окупантів З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 104,5 тис. рашистів, 6047 бронемашин, 3018 танків, 1717 безпілотників і 268 гелікоптерів Про це інформує в телеграмі Генеральний штаб ЗСУ. Від 24 лютого до 29 грудня на війні в Україні Росія втратила: особового складу – близько 104560 (+790) осіб,

танків – 3018 (+1) од,

бойових броньованих машин – 6047 (+10) од,

артилерійських систем – 2004 (+5) од,

РСЗВ – 423 (+5) од,

засоби ППО – 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 268 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),

крилаті ракети – 653 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,

спеціальна техніка – 179 (+0). 29 грудня російські окупанти найбільших втрат зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.