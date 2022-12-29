За добу Росія втратила на війни в Україні 790 окупантів

Про це інформує в телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого до 29 грудня на війні в Україні Росія втратила:
- особового складу – близько 104560 (+790) осіб,
- танків – 3018 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 6047 (+10) од,
- артилерійських систем – 2004 (+5) од,
- РСЗВ – 423 (+5) од,
- засоби ППО – 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 268 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),
- крилаті ракети – 653 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
- спеціальна техніка – 179 (+0).
29 грудня російські окупанти найбільших втрат зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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