Росіяни стягують сили на Луганщину, готуються до «рішучих дій»

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що ворожі сили готуються до «рішучих дій» у Луганській області.

На думку військових експертів, російські війська, схоже, готуються до рішучих дій у Луганській області, хоча поки незрозуміло, будуть це оборонні чи наступальні операції. Але, імовірно, це може бути «вирішальний наступ».

За спостереженнями інституту, російські війська продовжують накопичувати техніку та сили в Луганську. Групи ПДВ, які, ймовірно, раніше діяли в Херсонській області, схоже, передислокувалися до Луганської області.

У той же час ISW вважає, що росіяни взимку менш схильні до проведення нового наступу в Запорізькій області.

Експерти також вважають, що наступ росіян на Бахмут, ймовірно, наближається до кульмінації.

В інституті відзначають, що військова доктрина США визначає кульмінацію як «точку, в якій сили більше не мають можливості продовжувати свою форму операцій, наступу або оборони», і «коли сили не можуть продовжувати атаку і повинні зайняти оборонну позицію або здійснити оперативну паузу».