Росія масовано атакувала регіони України — дталі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звітував, що Сили оборони знищили 54 із 69 ворожих крилатих ракет.

«Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни. За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети», — написав він.

Про масову ракетну атаку попереджало Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів», — написало відомство.

Також військові спостерігали високу активність тактичної авіації рашистів.

Українців просили залишатись в укриттях.

Київ та область

Об 11:21 міський голова Києва Віталій Кличко написав, що 40% абонентів столиці не мають світла. Однак тепло- й водопостачання подаються в звичайному режимі окрім будинків, де робота котелень залежить від електрики.

Станом на 10:46 Віталій Кличко звітував про 16 ракет, збитими силами ППО над столицею. Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що захисники знищили всі ракети, які атакували Київ.

Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу українських сил протиповітряної оборони у столиці. Є пошкодження в Дарницькому, Голосіївському та Печерському районах.

Ситуація станом на 09:30:

Працювало ППО. Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі.

Наразі відомо про трьох постраждалих у Києві. В тому числі — 14-річна дівчинка. Всіх госпіталізували, каже мер Києва Віталій Кличко.

До цього він писав, що двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль.

Ще Кличко наголосив , що можуть бути перебої зі світлом. Закликав зарядити телефони та інші пристрої, а також зробити запаси води.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба також написав, що в області працює ППО.

Сумщина

У телеграмі ОК «Північ» інформував, що на Сумщині збили дві ворожі ракети: «Ще одна ракета росіян знищена над Сумщиною силами ППО».

Миколаївщина

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що над морем українські сили ППО збили три російські ракети, за кілька хвилин з’явилася інформація про ще два збитих снаряди.

Полтавщина

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтвердив роботу ППО в регіоні.

Житомирщина

Вибухи чули й на Житомирщині, спрацювала протиповітряна оборона, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Одещина

Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета. Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя постраждалих немає.

«На жаль в наслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють», — повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

У селі Степове уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок, кажуть в ОПУ. Наслідки уточнюються.

Харківщина

«Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Попередньо, є прильоту 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ’янському районах. Під прицілом — критична інфраструктура», — зауважив очільник ОВА Олег Синєгубов.

На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Станом на 09:03 в Харкові зупинився рух метрополітену, однак о 09:51 пресслужба повідомила про відновлення транспортних перевезень.

До цього мер облцентру Ігор Терехов писав, що у місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району. По яких об’єктах били та чи є постраждалі — інформація поки що уточнюється.

Львівщина

О 09:48 мер Львова Андрій Садовий звітував про знеструмлення 90% міста: «90% міста — без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об’єктах критичної інфраструктури».

У Львівській області спрацювала ППО. У самому Львові також було гучно, кажуть очільник ОВА Макси Козицький та мер міста Андрій Садовий.

«Частину ракет, які запустив ворог, на Львівщині сили ППО збили. Є загроза повторних ударів. Не покидайте укриття», — уточнив о 10:02 Козицький.

Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Місто переходить на роботу дизель-генераторів на об’єктах критичної інфраструктури.

Також деякі місцеві писали про вибух на Чернігівщині. Наразі інформація не підтверджена.

Івано-Франківщина

Об 11:58 голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук звітувала, що ворожа ракета поцілила в енергетичний об’єкт в області, виникла пожежа на площі 50 м кв.

«Станом на 11.25 пожежу локалізовано, постраждалих і жертв немає.Ще одна ракета пошкодила приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула. На момент влучання ракети у будинку людей не було. На щастя, ніхто не постраждав», — написала вона.

Також Світлана Онищук повідомила про падіння ракет на території області, які згодом обіцяють знешкодити.

О 10:46 заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко поінформував про влучання ракети в будинок у селі на Франківщині: «Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає.Цинізму росіян немає меж».