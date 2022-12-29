Росія масовано атакує регіони України, у більшості — працюють ППО

Про масову ракетну атаку попереджає Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів», — написало відомство.

Також військові спостерігають високу активність тактичної авіації рашистів.

Українців просять залишатись в укриттях.

Київ та область

Київська міська військова адміністрація повідомляє про роботу українських сил протиповітряної оборони у столиці. Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та автівка.

«Працюють сили ППО! Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвах уточнюється», — йдеться в повідомленні.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба написав, що в області також працює ППО.

Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що можуть бути перебої зі світлом. Закликає зарядити телефони та інші пристрої, а також зробити запаси води.

Сумщина

У телеграмі ОК «Північ» інформує, що на Сумщині збили дві ворожі ракети: «Ще одна ракета росіян знищена над Сумщиною силами ППО».

Миколаївщина

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що над морем українські сили ППО збили три російські ракети, за кілька хвилин з’явилася інформація про ще два збитих снаряди.

Полтавщина

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтвердив роботу ППО в регіоні.

Житомирщина

Вибухи чули й на Житомирщині, спрацювала протиповітряна оборона, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Одещина

Крім того, в небі над Одещиною також збивали ракети рашистів.

«Увага Одещина! Противник здійснює масований ракетний удар по Україні. Зараз над областю працює ППО. Прошу мешканців знаходитись в укриттях, та не знімати, або коментувати роботу підрозділів протиповітряної оборони, та чекати на офіційні повідомлення», — написав очільник Одеської ОВА Макси Марченко.

Харківщина

«Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають удари!», — зауважив очільник ОВА Олег Синєгубов.

А мер облцентру Ігор Терехов уточнив, що у місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району. По яких об’єктах били та чи є постраждалі — інформація поки що уточнюється.

Львівщина

У Львівській області спрацювала ППО. У самому Львові також було гучно, кажуть очільник ОВА Макси Козицький та мер міста Андрій Садовий.