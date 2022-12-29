Міненерго повідомило про пошкодження електромереж: найскладніша ситуація – на заході України, на Одещині та Київщині Укрзалізниця повідомила про затримку 5 поїздів унаслідок точкового знеструмлення » Російська стратегічна авіабаза атакована в третій раз Російська стратегічна авіабаза атакована в третій раз — є пошкодження будівель,повідомляють місцеві ЗМІ. У російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів Зазначається, що в російському Енгельсі, поряд із аеродромом стратегічної авіації РФ, пролунали вибухи. Попередньо спрацювала ППО. Очевидці передають, що перед вибухами було чутно повітряну тривогу. Раніше вибухи на аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області пролунали у ніч на 26 грудня. Окупанти повідомили про трьох загиблих російських військовослужбовців. Росіяни передислокували частину авіації з аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ, однак летовище все ще залишається робочим.