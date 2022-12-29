Російська стратегічна авіабаза атакована в третій раз — є пошкодження будівель,повідомляють місцеві ЗМІ.
Зазначається, що в російському Енгельсі, поряд із аеродромом стратегічної авіації РФ, пролунали вибухи. Попередньо спрацювала ППО. Очевидці передають, що перед вибухами було чутно повітряну тривогу.
- Раніше вибухи на аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області пролунали у ніч на 26 грудня. Окупанти повідомили про трьох загиблих російських військовослужбовців. Росіяни передислокували частину авіації з аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ, однак летовище все ще залишається робочим.
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