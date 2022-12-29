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ППО збила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених — Залужний

Протиповітряна оборона вранці 29 грудня знищила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених ворогом головнокомандувач Валерій Залужний у соцмережах

«Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України.

Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.

За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

Вистоїмо і переможемо!».

29 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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