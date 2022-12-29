Міністр економіки Німеччини: Росія прямує до поразки в Україні Росія масовано атакувала регіони України — дталі » ППО збила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених — Залужний Протиповітряна оборона вранці 29 грудня знищила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених ворогом — головнокомандувач Валерій Залужний у соцмережах «Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України. Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни. За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети. Вистоїмо і переможемо!».