ППО збила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених — Залужний

Протиповітряна оборона вранці 29 грудня знищила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених ворогом — головнокомандувач Валерій Залужний у соцмережах
«Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України.
Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.
За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.
Вистоїмо і переможемо!».
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