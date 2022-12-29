Навколо Бахмута ЗСУ щодня стримують до 20 атак росіян, — Генштаб

Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак ворога, який для зосередження артилерійського вогню на Бахмутському напрямку зменшив кількість обстрілів позицій українських військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

«Найскладніша ситуація залишається на сході нашої країни, де противник намагається вийти на адмінкордон Донецької області. З 23 грудня під час операції Сил і оборони сталося 259 бойових зіткнень із противником. Агресор здійснив понад 4 тис. обстрілів наших військ», — розповів він

Основні зусилля ворога, як і раніше, зосереджені на Бахмутському напрямку, зазначили в Генштабі.

«Навколо Бахмута українські сили щодня стримують до 20 атак противника, які під прикриттям вогню артилерії наполегливо наступають на позиції наших військ», — сказав Громов.

За його словами, для зосередження артилерійського вогню на Бахмутському напрямку ворог свідомо зменшив кількість обстрілів позицій українських військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

«При цьому боєприпаси були доставлені на Бахмутський та Лиманський напрямки», — сказав він.

За інформацією Генштабу, понад 40% артилерійських обстрілів супротивника вздовж лінії зіткнення від Куп’янська до Мар’їнки припадає саме на Бахмутський напрямок.