Міністр економіки Німеччини: Росія прямує до поразки в Україні

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає, що Росія перебуває на шляху до військової поразки в Україні.

Рол це, як пише «Європейська правда», повідомляє Spiegel.

«Ніхто не міг подумати, що 2022 рік закінчиться саме так», — сказав політик.

«Путін програє цю війну на полі бою, — зазначив він.

За його словами, це відбувається тому, що українська армія отримує зброю від Європи, країн НАТО і США і використовує цю зброю «вміло і стратегічно, мудро і героїчно».

«Я за те, щоб Німеччина разом з союзниками підтримувала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну», — сказав Габек, який виступав за постачання зброї в Україну ще до початку російської агресії проти України.

«Безумовно, завжди будуть нові системи і додаткова підтримка, але вони завжди мають обговорюватися разом з членами Альянсу. Ми пройшли довгий шлях, і наступні кроки, безумовно, дозволять Україні досягти подальших успіхів» — зазначив він.