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До масованої атаки на Україну 29 грудня росіяни готувалися два тижні

Денис Шмигаль
Масована ракетна атака на Україну 29 грудня була спрямована на те, аби залишити людей без світла на Новий рік. До неї ворог готувався протягом двох тижнів

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Десята масштабна атака, Росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні», — написав він і нагадав, що наші сили ППО збили 54 ракети з 69.

«Водночас не обійшлося без влучань і пошкоджень, зокрема в енергооб’єкти. У деяких областях можуть застосовуватися екстренні відключення, щоб уникнути аварій у мережах. Наші енергетики вже працюють, аби все відремонтувати», — підкреслив Шмигаль.

29 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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