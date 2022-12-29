До масованої атаки на Україну 29 грудня росіяни готувалися два тижні

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Десята масштабна атака, Росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні», — написав він і нагадав, що наші сили ППО збили 54 ракети з 69.

«Водночас не обійшлося без влучань і пошкоджень, зокрема в енергооб’єкти. У деяких областях можуть застосовуватися екстренні відключення, щоб уникнути аварій у мережах. Наші енергетики вже працюють, аби все відремонтувати», — підкреслив Шмигаль.