Буданов: Ситуація на фронті зайшла в глухий кут для окупантів

Про це начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю BBC.

Кирило Буданов зазначив, що ситуація на фронті «не рухається», вона «просто зависла».

«Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Вони теж, — сказав начальник ГУР і додав: Ми дуже чекаємо нових надходжень зброї, зокрема більш досконалої».

Після звільнення Херсона в листопаді, більшість найважчих боїв триває навколо міста Бахмут, що в Донецькій області.

Схоже, в інших місцях росіяни перебувають в обороні, для української ж сторони зимові умови сповільнили наземні наступальні операції: фронт простягається на лінію в близько 1000 км.

Начальник Головного управління розвідки наголосив, що станом на грудень Росія «повністю зайшла в глухий кут» та зазнає значних втрат. Також Кирило Буданов вважає, що керівництво РФ вирішило оголосити чергову мобілізацію.

Однак, за його даними, Україні все ще не вистачає ресурсу, аби просуватися вперед на багатьох напрямках.

Також начальник ГУР попередив, що не бачить імовірності наступу проти ЗСУ з боку Білорусі. Він додав: нещодавно потяг із російськими солдатами зупинився поблизу українсько-білоруського кордону, потім — повернувся з усіма на борту: «Вони зробили це відкрито вдень, так, що всі це бачили, навіть якщо (ми, — ред.) цього не хотіли».