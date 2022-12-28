Зеленський у Раді передав командиру батареї HIMARS важливий символ від Байдена

Президент України Володимир Зеленський передав капітану Павлу Чернявському, який командує батареєю HIMARS, відповідь президента США Джозефа Байдена на відзнаку – Command Coin.

«У мене є один борг з часу візиту до Сполучених Штатів, який хочу саме зараз віддати. В цій залі – капітан Павло Чернявський, командир батареї «Хаймарсів», який відзначений Хрестом бойових заслуг і який передав цю відзнаку президенту Сполучених Штатів Америки Байдену.

Для мене було честю виконати цю особливу місію. Але у неї є друга частина. Президент Байден у відповідь передав «Command Coin» – спеціальний символ від президента Сполучених Штатів. Пане капітане, Павле, маю віддати зараз цю «Command Coin».