Війна може тривати щонайменше 2-3 роки, зважаючи на ресурси Росії, — Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо»

«Потенціал України для продовження наступальних дій залежить від регулярності та надійності військової допомоги від наших партнерів. Оскільки ця допомога впливає на накопичення українських резервів. Зараз ми знаходимось в такому стані, коли Україна та противник накопичують сили для подальших бойових дій», — пояснив Згурець

Аналітик наголосив, що успішність наступу ЗСУ залежить від військової допомоги союзників

«Я не виключаю того, що бойові дії можуть тривати щонайменше 2-3 роки. Адже в Росії ще залишаються чималі ресурси у військовій техніці. Тому Росія може з меншими темпами ефективності затягувати бойові дії. Проте такий сценарій розвитку подій не єдиний. На мою думку, наступний рік стане досить важливим у цій війні. І для нас успішність наступальних дій у 2023 році буде залежати від допомоги союзників», — додав він.