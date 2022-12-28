В ISW пояснили, навіщо Кремль став більше використовувати військкорів

Про це поінформували в Інституті вивчення війни (ISW).

«Кремль все більше залучає обраних військкорів до своїх інформаційних кампаній, ймовірно, намагаючись відновити домінантний наратив в інформаційному просторі», — зазначили аналітики ISW.

Повідомляється, що учасник бойових дій на окупованій Донеччині, російський журналіст, дав майже 20-хвилинне інтерв’ю російському федеральному телеканалу. Там він поширив основні пропагандистські наративи про мобілізацію та підтримку військових дій.

Військкор звинуватив у слабкості мобілізованих чоловіків, які скаржаться на погані умови на передовій, а також висловив сексистське зауваження про те, що жінки роблять емоційні звернення, і закликав їх утриматися від скарг на проблеми своїх чоловіків.

Також він критично висловився щодо росіян, які виїхали з країни в знак протесту проти війни: «цим росіянам бракує поваги до свого суспільства та його інтересів».

«Ці заяви узгоджуються з нещодавнім визнанням президентом Росії Володимиром Путіним та російським міністерством оборони проблем із мобілізацією та забезпеченням підтримки війни, які, ймовірно, мають на меті підготувати російське суспільство до тривалої війни», — вважають експерти Інституту.

Наголошується, що Путін став пропонувати військкорам владні посади, аби це дозволило їм посилити просування кремлівських наративів. Зокрема новий член російської ради з прав людини, журналіст, розповсюдив офіційну заяву ради про відсутність інформації щодо насильницької мобілізації ув’язнених для участі у війні.

«Призначення Путіним військкорів на офіційні посади свідчить про його схвалення крайніх, а часом і геноцидних заяв цих блогерів та журналістів», — резюмували в Інституті вивчення війни.