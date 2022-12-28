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В ISW пояснили, навіщо Кремль став більше використовувати військкорів

путін путлер
Керівництво Росії почало активніше залучати до інформаційного простору російських авторів, які висвітлюють війну. Так Кремль хоче керувати порядком денним

Про це поінформували в Інституті вивчення війни (ISW).

«Кремль все більше залучає обраних військкорів до своїх інформаційних кампаній, ймовірно, намагаючись відновити домінантний наратив в інформаційному просторі», — зазначили аналітики ISW.

Повідомляється, що учасник бойових дій на окупованій Донеччині, російський журналіст, дав майже 20-хвилинне інтерв’ю російському федеральному телеканалу. Там він поширив основні пропагандистські наративи про мобілізацію та підтримку військових дій.

Військкор звинуватив у слабкості мобілізованих чоловіків, які скаржаться на погані умови на передовій, а також висловив сексистське зауваження про те, що жінки роблять емоційні звернення, і закликав їх утриматися від скарг на проблеми своїх чоловіків.

Також він критично висловився щодо росіян, які виїхали з країни в знак протесту проти війни: «цим росіянам бракує поваги до свого суспільства та його інтересів».

«Ці заяви узгоджуються з нещодавнім визнанням президентом Росії Володимиром Путіним та російським міністерством оборони проблем із мобілізацією та забезпеченням підтримки війни, які, ймовірно, мають на меті підготувати російське суспільство до тривалої війни», — вважають експерти Інституту.

Наголошується, що Путін став пропонувати військкорам владні посади, аби це дозволило їм посилити просування кремлівських наративів. Зокрема новий член російської ради з прав людини, журналіст, розповсюдив офіційну заяву ради про відсутність інформації щодо насильницької мобілізації ув’язнених для участі у війні.

«Призначення Путіним військкорів на офіційні посади свідчить про його схвалення крайніх, а часом і геноцидних заяв цих блогерів та журналістів», — резюмували в Інституті вивчення війни.

28 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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