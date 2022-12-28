Украинские традиции, которые удивляют иностранцев

В 2022 году многие жители Украины покинули свою страну и познакомились с традициями других стран. Украинцы многому удивлялись и учились за это время. Пунктуальности у щепетильности у немцев, гостеприимству у поляков, любви к отдыху у итальянцев. Оказалось, что и у нас есть особенности, которые мы считаем обычными, но они очень удивляют иностранцев.

Украинские: особенности, которые удивляют иностранцев

Куда бы мы не ехали, свои традиции мы везем с собой. Постепенно они могут меняться под влиянием чужой страны, но как казино с бездепозитным бонусом остаются понятными и родными каждому. А вот иностранцев многие привычные нам вещи удивляют. Например:

украинцы не боятся власти;

у нас множество знакомых, но мало кого мы называем настоящими друзьями;

украинцы редко обращаются к врачам, предпочитая самолечение;

мы ходим в гости без приглашения;

мы носим дома специальную обувь;

украинки сильно заморачиваются своей реализацией в социуме.

Какая бы власть не была, в нашей стране найдутся те, кто будет нещадно ее критиковать и поддерживать оппозицию. Таким отношением мы очень удивляем представителей других стран, в которых принято поддерживать свою власть, даже если на выборах голосовал за другого. И уж совсем удивляются нашему не уважительному отношению к людям, управляющим страной, в тех краях, где конституционный строй отличается.

Украинцев называют дружелюбными, но настоящие близкие отношения складываются у нас с очень ограниченным кругом людей. Чтобы считаться друзьями, недостаточно проводить время, развлекаться или работать совместно. Друг в нашем понимании — человек с которым ты прошел огонь, воду и много чего еще. В некоторых странах этому очень удивляются, ведь они привыкли, что дружба формируется быстро.

Украинцы умные и образованные, но когда речь заходит о лечении, к врачам мы обращаемся в самую последнюю очередь. Попадая в страны Европы, украинцы в шоке от того, что не могут купить себе обезболивающие препараты или антибиотики. И еще больше в шоке, когда не могут записаться к врачу на удобную дату, а ждут приема месяцами.

Зато украинцы ходят в гости без приглашения. Во многих западных странах поход в гости согласовывается с хозяевами и приглашенными заранее, но не в Украине. Чтобы нанести визит нам не нужны особенные поводы. Принимать гостей украинцы тоже готовы в любой момент. Это удивляет европейцев, для которых незванные визиты даже близких родственников являются нарушением личного пространства.

Дети и тапочки

Есть страны, в которых совсем нет понятия “домашние тапочки” и их никто не предлагает гостям. В квартире европейцы и американцы ходят в той же обуви, что и на улице. В других странах совсем не носят обувь в квартире. О том, чтобы надеть чужие тапочки, и речи быть не может. Такая обувь может быть только одноразовой, например в отелях.

Если женщина в Украине не работает, то она не считает себя реализованной. Такое отношение очень странно воспринимается европейцами, для которых домохозяйка — полноценное занятие. Их удивляет, что украинки хотят успевать все и очень расстраиваются, когда приходится выбирать между домом, детьми и карьерой.