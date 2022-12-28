У Бундестазі попередили про загрозу російського шпигунства

Нещодавнє викриття ймовірного російського шпигуна в службі зовнішньої розвідки Німеччини свідчить про те, що останніми роками влада лише частково враховувала загрози з боку Кремля.

Про це заявив голова комітету з нагляду за розвідкою німецького Бундестагу Костянтин фон Нотц, пише «Європейська правда» з посиланням на Bloomberg.

«Усі повинні взяти до відома, що в країні, як і раніше, ведеться інтенсивна розвідувальна діяльність, як за часів холодної війни, і в той час, коли Росія веде незаконну війну проти України, ми повинні дуже уважно стежити за цим», — сказав фон Нотц, депутат Бундестагу.

«Я буду дуже радий, якщо цей сумний випадок спонукає нас критично поглянути на ситуацію, щоб ми були в кращій формі в майбутньому», — додав він.